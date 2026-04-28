Personal de institutos de L’Hospitalet de Llobregat cuestiona la presencia de Mossos d’Esquadra en los centros

Trabajadores de varios institutos de L’Hospitalet han expresado su rechazo a la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra en los centros educativos, una medida incluida en un plan piloto impulsado por la administración catalana. Consideran que esta iniciativa puede alterar el clima educativo y trasladar una imagen de control que, a su juicio, no favorece la convivencia escolar.

Los profesionales critican que la figura policial no es la herramienta adecuada para abordar problemas como el acoso, los conflictos entre alumnos o el uso de redes sociales, ámbitos que, defienden, deben tratarse desde una perspectiva pedagógica y con recursos educativos específicos. También señalan la necesidad de reforzar equipos de orientación y apoyo dentro de los centros.

Debate sobre el modelo de convivencia escolar

La medida ha abierto un debate entre quienes ven en la presencia policial un recurso preventivo y quienes apuestan por soluciones centradas en la educación y la mediación. Desde el ámbito docente se insiste en que la escuela debe ser un espacio seguro basado en la confianza y no en la vigilancia.

El plan piloto continuará su desarrollo mientras se evalúan sus resultados, lo que permitirá valorar su impacto real en la comunidad educativa. El debate refleja distintas visiones sobre cómo abordar la seguridad y la convivencia en el entorno escolar.