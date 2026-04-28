Lluvias y tormentas ponen en aviso a 9 CCAA y Ceuta, con descenso de las máximas en mitad sur peninsular

Las lluvias y tormentas han puesto en aviso a nueve comunidades autónomas y a Ceuta, en una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica en amplias zonas del territorio. Este episodio vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas máximas, especialmente en la mitad sur peninsular.

Según las previsiones, las precipitaciones podrán ser localmente intensas y estar acompañadas de tormentas, con posibilidad de rachas fuertes de viento en algunos puntos. El cambio de tiempo rompe con la tendencia de días anteriores, dominados por la estabilidad y el calor en muchas regiones.

Descenso térmico y ambiente inestable

La bajada de las temperaturas se notará con mayor intensidad en el sur, donde los valores máximos caerán de forma significativa. En otras zonas, el descenso será más moderado, aunque el ambiente general tenderá a ser más fresco.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante posibles fenómenos adversos, especialmente en áreas donde las tormentas puedan ser más intensas. La evolución del episodio dependerá de la intensidad de las precipitaciones y de su desplazamiento a lo largo de la jornada.