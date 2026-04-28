La fiscal general de Washington D. C. aprecia “un caso sólido” contra el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales

La fiscal general de Washington ha afirmado que existe “un caso sólido” en la acusación presentada contra el presunto autor del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales, un evento de alto perfil que reúne a periodistas y representantes políticos. Sus declaraciones apuntan a que la investigación ha reunido pruebas suficientes para sustentar los cargos.

Según ha indicado, los elementos recopilados por las autoridades —incluyendo testimonios y evidencias materiales— respaldan la acusación formal contra el sospechoso. El caso se encuentra en fase judicial, mientras se avanza en la revisión de las pruebas y en la preparación del proceso.

Investigación avanzada y proceso en marcha

El suceso generó una gran conmoción por producirse en un contexto institucional y con amplia repercusión mediática. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han trabajado para esclarecer lo ocurrido y garantizar que se depuren responsabilidades.

Las autoridades insisten en que el proceso seguirá su curso conforme a la ley, con todas las garantías judiciales. La evolución del caso dependerá ahora de las próximas fases del procedimiento y de la valoración de las pruebas presentadas ante el tribunal.