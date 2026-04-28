El Senado pide blindar al toro de lidia y revisar la Ley de Bienestar Animal con el respaldo de PP y Vox

28 Abr 2026 por Redacción Irispress

El Senado ha aprobado una iniciativa que insta al Gobierno a reforzar la protección del toro de lidia y a derogar la actual Ley de Bienestar Animal, en una votación que ha contado con el apoyo del PP y Vox. La propuesta plantea revisar el marco normativo vigente en relación con las actividades vinculadas a la tauromaquia.

El texto aprobado defiende el valor cultural y tradicional del toro de lidia, así como su papel dentro de determinados sectores económicos. En este sentido, los grupos que han respaldado la iniciativa consideran necesario adaptar la legislación para garantizar la continuidad de estas prácticas.

Debate político en torno a la normativa animal

La medida ha reavivado el debate político y social sobre la protección animal y el encaje de la tauromaquia en la legislación actual. Mientras algunos sectores defienden la preservación de esta tradición, otros abogan por reforzar las políticas de bienestar animal.

Aunque la iniciativa no tiene carácter vinculante, supone un posicionamiento político que podría influir en futuros debates legislativos. La decisión del Senado refleja la existencia de posturas enfrentadas sobre una cuestión que sigue generando controversia en la sociedad española.