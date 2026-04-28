El Museo del Prado inaugura un formato expositivo centrado en una sola obra con ‘El año del hambre en Madrid’

28 Abr 2026 por Redacción Irispress

El Museo del Prado ha estrenado un nuevo formato expositivo dedicado a una única pieza, que arranca con la obra El año del hambre en Madrid, del pintor José Aparicio. La iniciativa busca ofrecer una mirada más profunda y detallada sobre obras concretas, alejándose de los recorridos tradicionales centrados en grandes conjuntos.

Este nuevo planteamiento permitirá al visitante profundizar en el contexto histórico, artístico y social de cada pieza, con un enfoque más didáctico e inmersivo. En el caso de la obra inaugural, se aborda un episodio especialmente duro de la historia de Madrid, reflejado desde una perspectiva artística que combina documentación y sensibilidad.

Una nueva forma de acercarse al arte

Desde el Prado destacan que este formato pretende enriquecer la experiencia del público, fomentando una relación más pausada con las obras. La propuesta se acompaña de materiales explicativos y recursos que facilitan la comprensión del cuadro y su significado.

Con esta iniciativa, el museo refuerza su apuesta por la innovación en la difusión cultural, ofreciendo nuevas formas de interpretar su colección. El proyecto abre la puerta a futuras exposiciones centradas en piezas singulares que permitan redescubrir el patrimonio artístico desde otra perspectiva.