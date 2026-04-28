El Ministerio de Inclusión refuerza el control sobre Correos en la regularización con nuevas garantías

El Ministerio de Inclusión ha establecido nuevas medidas de control en el papel de Correos dentro del proceso de regularización de personas migrantes, poniendo el foco en la confidencialidad de los datos y el consentimiento de los solicitantes. La decisión busca reforzar las garantías en la gestión de información sensible durante la tramitación.

Entre las exigencias introducidas se incluye la obligación de asegurar que los datos personales sean tratados con total reserva y que cualquier actuación cuente con el consentimiento expreso de las personas implicadas. Estas medidas pretenden evitar posibles vulneraciones de privacidad en un proceso especialmente delicado.

Más garantías en la gestión de datos

Desde el Ministerio subrayan que el objetivo es proteger los derechos de los solicitantes y garantizar un procedimiento seguro y transparente. La participación de Correos en estos trámites ha llevado a establecer controles adicionales para asegurar que se cumplen los estándares legales en materia de protección de datos.

La medida se enmarca en el desarrollo del sistema de regularización, que sigue evolucionando para mejorar su funcionamiento. Con estas nuevas condiciones, el Ejecutivo busca equilibrar la agilidad en los trámites con la máxima protección de la información personal.