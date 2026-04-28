El certificado de vulnerabilidad concentra la mayoría de consultas sobre la regularización

La obtención del certificado de vulnerabilidad supone el 60% de las consultas relacionadas con los procesos de regularización, según revela un estudio reciente. Este dato pone de manifiesto la complejidad de este requisito y su peso dentro del conjunto de trámites administrativos.

El informe señala que muchas de las dudas se centran en los criterios para acceder a este certificado, así como en los procedimientos para solicitarlo y la documentación necesaria. Esta situación está generando cierta incertidumbre entre los solicitantes, que encuentran dificultades para completar correctamente sus expedientes.

Un trámite clave en el proceso

Los expertos destacan que el certificado de vulnerabilidad es un elemento fundamental para acreditar determinadas situaciones personales y poder avanzar en la regularización. Por ello, subrayan la importancia de mejorar la información disponible y simplificar los procedimientos.

El estudio también apunta a la necesidad de reforzar los canales de atención y asesoramiento para facilitar el acceso a este trámite. En un contexto de alta demanda, garantizar claridad y agilidad en este proceso resulta clave para el correcto desarrollo de la regularización.