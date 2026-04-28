Dos militares de Israel resultan heridos en un ataque con dron atribuido a Hezbolá en el sur de Líbano

Dos soldados israelíes han resultado heridos tras un ataque con dron en el sur de Líbano, en una acción que ha sido atribuida a Hezbolá. El incidente se enmarca en el contexto de tensión persistente en la frontera entre ambos territorios, donde se han intensificado los episodios de violencia en las últimas semanas.

Según fuentes militares, el ataque se dirigió contra una posición del Ejército israelí en una zona próxima a la línea fronteriza. Tras el impacto, las fuerzas israelíes habrían respondido con operaciones en el área, en un nuevo intercambio que eleva la preocupación por una posible escalada.

Aumenta la tensión en la frontera

La situación en el sur de Líbano continúa siendo volátil, con acciones puntuales que mantienen la inestabilidad en la región. La comunidad internacional sigue de cerca estos incidentes, ante el riesgo de que deriven en un conflicto de mayor alcance.

Mientras tanto, se suceden los llamamientos a la contención y al respeto de los acuerdos vigentes para evitar una escalada. La evolución de los acontecimientos será clave en los próximos días para determinar si la tensión se mantiene o aumenta.