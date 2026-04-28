Colectivos feministas piden reforzar el control de los fondos del Pacto contra la violencia machista

28 Abr 2026 por Redacción Irispress

Organizaciones feministas han reclamado mejoras en los mecanismos de supervisión de los fondos destinados al Pacto contra la violencia machista, al considerar que el control no puede depender únicamente de denuncias externas. A su juicio, es necesario establecer sistemas más sólidos y preventivos que garanticen el correcto uso de los recursos públicos.

Los colectivos señalan que la fiscalización debe basarse en procedimientos internos claros, con seguimiento continuo y criterios homogéneos entre administraciones. Defienden que este enfoque permitiría detectar posibles irregularidades de forma anticipada y mejorar la eficacia de las políticas dirigidas a la protección de las víctimas.

Mayor control y transparencia en la gestión

Desde estas organizaciones se insiste en que la transparencia es clave para asegurar que los fondos cumplen su finalidad y llegan a quienes los necesitan. También reclaman una mayor coordinación institucional y la implicación de todos los niveles administrativos en la evaluación de los programas.

El debate se produce en un contexto de creciente atención sobre la gestión de los recursos destinados a la lucha contra la violencia machista. Las propuestas buscan fortalecer el sistema y garantizar una respuesta más eficaz y responsable ante este problema social.