Cáritas impulsa el acceso al empleo y logra que cerca de 15.000 personas en exclusión encuentren trabajo en 2025

Casi 15.000 personas en situación de exclusión social consiguieron un empleo a lo largo de 2025 gracias a los programas de inserción laboral de Cáritas. La entidad ha destacado estos resultados como un reflejo del impacto de sus iniciativas de acompañamiento y formación orientadas a mejorar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables.

Los itinerarios de inserción incluyen acciones de orientación laboral, capacitación profesional y apoyo personalizado, adaptados a las necesidades de cada persona. Además, Cáritas colabora con empresas y entidades para facilitar oportunidades reales de acceso al mercado laboral, especialmente en sectores con mayor demanda.

Acompañamiento clave para la inclusión

Desde la organización subrayan que el empleo es un elemento fundamental para la integración social, aunque recuerdan que muchas de estas personas parten de situaciones complejas que requieren un apoyo continuado. Por ello, los programas no solo se centran en la inserción, sino también en el seguimiento y la estabilidad laboral.

Los datos reflejan la importancia de este tipo de iniciativas en un contexto marcado por las dificultades de acceso al empleo para determinados colectivos. Cáritas insiste en la necesidad de reforzar las políticas de inclusión y de mantener la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales.