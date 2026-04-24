Ministerio del Interior activa el 018, un teléfono de apoyo para víctimas de accidentes de tráfico

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el teléfono 018, un nuevo servicio de atención dirigido a víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares. Según el departamento, se trata de un canal “clave como primer punto de contacto” para ofrecer información, orientación y apoyo en momentos especialmente delicados.

El servicio está diseñado para atender dudas sobre procedimientos, recursos disponibles y asistencia tras un siniestro, facilitando el acceso a ayuda psicológica, jurídica y social. Con esta iniciativa, se busca mejorar la respuesta institucional y acompañar a las personas afectadas desde las primeras fases tras el accidente.

Atención inmediata y acompañamiento

Desde Interior destacan que el 018 pretende cubrir una necesidad detectada en la atención a víctimas, proporcionando un punto de acceso único y accesible. El objetivo es simplificar los trámites y evitar la desorientación que pueden sufrir quienes atraviesan estas situaciones.

La puesta en marcha de este teléfono se enmarca en las políticas de seguridad vial y apoyo a víctimas, reforzando los recursos disponibles y mejorando la coordinación entre servicios. El Gobierno subraya que la atención temprana resulta fundamental para garantizar una recuperación adecuada.