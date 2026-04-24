Más de la mitad de los niños en España juega en soledad

24 Abr 2026 por Redacción Irispress

Más de la mitad de los niños en España juega habitualmente en solitario y siete de cada diez desearían disponer de más tiempo para hacerlo, según revela un estudio reciente sobre hábitos de ocio infantil. Los datos apuntan a un cambio en las dinámicas de juego, cada vez más condicionadas por la falta de tiempo y la organización familiar.

El informe señala que las agendas escolares, las actividades extraescolares y el uso de dispositivos digitales están reduciendo las oportunidades de juego compartido. Esta situación puede tener impacto en el desarrollo social y emocional de los menores, ya que el juego en grupo favorece habilidades como la cooperación, la comunicación y la resolución de conflictos.

Menos tiempo y más juego individual

Los especialistas advierten de la importancia de garantizar espacios y tiempos adecuados para el juego, considerado una herramienta clave en el desarrollo infantil. También subrayan la necesidad de fomentar entornos seguros donde los niños puedan relacionarse y jugar con otros.

El estudio pone de relieve una tendencia que preocupa a educadores y familias, al evidenciar una reducción del juego social. Ante este escenario, se insiste en la conveniencia de equilibrar las rutinas diarias para priorizar el ocio y el bienestar de los menores.