Igualdad solicita al CGPJ investigar a un juez por comentarios sobre violencia de género y custodia

El Ministerio de Igualdad ha pedido al CGPJ que abra una investigación sobre el juez instructor del caso del exDAO tras unas declaraciones relacionadas con la violencia de género y los regímenes de custodia. La solicitud plantea analizar si dichos comentarios son compatibles con los principios de imparcialidad y con el marco legal vigente.

Desde Igualdad se considera necesario aclarar el alcance de las manifestaciones del magistrado, en un contexto especialmente sensible por tratarse de cuestiones vinculadas a la protección de las víctimas. La petición busca determinar si procede la apertura de actuaciones disciplinarias dentro del órgano de gobierno de los jueces.

Revisión en el ámbito judicial

El CGPJ deberá valorar ahora si los hechos justifican una investigación formal, siguiendo los procedimientos establecidos. Este tipo de actuaciones se enmarcan en los mecanismos de control interno del poder judicial, orientados a garantizar el correcto ejercicio de la función jurisdiccional.

El caso ha generado reacciones en distintos ámbitos, reavivando el debate sobre el papel de los jueces en cuestiones relacionadas con la violencia de género. La decisión que adopte el CGPJ marcará el recorrido de este asunto en el plano institucional.