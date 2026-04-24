Hezbolá reivindica un ataque en la frontera y Israel confirma su respuesta militar

24 Abr 2026 por Redacción Irispress

Hezbolá ha reivindicado un ataque contra una localidad israelí situada en la zona fronteriza, en un nuevo episodio de tensión en el sur del Líbano. El grupo ha asumido la autoría de la acción, mientras que Israel ha asegurado haber respondido de forma inmediata con operaciones militares en la misma área.

Según las informaciones disponibles, el intercambio de ataques se ha producido en un contexto de creciente inestabilidad en la región, donde los incidentes en la frontera se han intensificado en los últimos tiempos. Las autoridades israelíes han señalado que su respuesta busca neutralizar amenazas y garantizar la seguridad en las zonas próximas.

Escalada de tensión en la frontera

La situación en la frontera entre Líbano e Israel continúa siendo altamente volátil, con episodios recurrentes que elevan el riesgo de una escalada mayor. La comunidad internacional sigue con atención estos movimientos, ante el temor de que puedan derivar en un conflicto más amplio.

Mientras tanto, se suceden los llamamientos a la contención y al respeto de los acuerdos vigentes para evitar un deterioro de la seguridad en la región. La evolución de los próximos días será clave para determinar si la tensión se mantiene o si se produce una desescalada.