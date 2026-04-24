Golpe policial al tráfico de drogas en Parla: ocho detenidos en un narcopiso

La Policía ha desarticulado un punto de venta de droga en una vivienda de Parla y ha detenido a ocho personas presuntamente implicadas en la actividad ilícita. La operación se enmarca en los dispositivos contra el menudeo de estupefacientes y responde a las quejas vecinales por el trasiego constante de compradores.

Según fuentes policiales, el piso funcionaba como centro de distribución, con turnos para la venta y medidas de vigilancia para alertar de la presencia de agentes. Durante el registro se incautaron distintas sustancias, dinero en efectivo y material relacionado con la preparación y distribución de la droga.

Investigación y respuesta vecinal

La actuación ha permitido desmantelar un foco de inseguridad en la zona, donde los residentes habían alertado del aumento de actividad sospechosa. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la red.

Las autoridades destacan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de puntos de venta y reiteran que mantendrán la presión policial en el entorno. El objetivo es reducir el impacto del tráfico de drogas a pequeña escala en barrios residenciales.