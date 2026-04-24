El embajador de Israel ante la ONU admite que el alto el fuego con Líbano “no es total”

El embajador de Israel ante la ONU ha reconocido que el alto el fuego vigente con Líbano “no es del 100%”, en referencia a los incidentes que continúan registrándose en la zona fronteriza. Sus declaraciones reflejan la fragilidad del acuerdo y la persistencia de episodios de tensión en la región.

El representante israelí ha señalado que, pese a la existencia del alto el fuego, siguen produciéndose acciones puntuales que impiden hablar de una situación plenamente estabilizada. En este sentido, ha defendido que Israel mantiene medidas de vigilancia y respuesta ante cualquier amenaza que pueda surgir en la frontera.

Un alto el fuego bajo presión

La situación en la frontera entre ambos países continúa siendo inestable, con intercambios esporádicos que ponen en cuestión la efectividad del acuerdo. La comunidad internacional ha reiterado la necesidad de respetar el alto el fuego y evitar una escalada que pueda derivar en un conflicto mayor.

Mientras tanto, las declaraciones del embajador ponen de manifiesto la dificultad de consolidar una tregua duradera en un contexto de desconfianza y tensiones acumuladas. La evolución de los acontecimientos será clave para determinar si el acuerdo logra mantenerse o se debilita aún más.