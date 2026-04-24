CosmoCaixa presenta una programación especial para ahondar en el conocimiento de los eclipses

24 Abr 2026 por Sergio Martínez

Programación especial por el eclipse solar

La Fundación ”la Caixa” se suma al interés por el próximo eclipse total de Sol con una programación especial en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa. Este fenómeno, uno de los más espectaculares de la naturaleza, será visible en gran parte de la península ibérica. Además, España vivirá un hecho excepcional con tres eclipses consecutivos (2026, 2027 y 2028), lo que convierte este periodo en un evento astronómico histórico.

Actividades divulgativas para todos los públicos

Para acercar este fenómeno, se han organizado conferencias, talleres y proyecciones que explican qué es un eclipse, cómo se produce y cómo observarlo con seguridad. También se abordarán mitos y curiosidades, junto a su relevancia histórica y cultural. Durante el verano, el museo añadirá contenidos especiales sobre el Sol y los eclipses en la Sala Universo.

Respuestas científicas a preguntas cotidianas

La programación incluye la charla «¿Por qué se hace de noche en pleno día?», dentro del ciclo divulgativo que busca ofrecer respuestas científicas a cuestiones habituales. En ella se analizarán las fases del eclipse, su trayectoria y su impacto en la comprensión del universo.

Talleres y experiencias participativas

El museo ofrecerá actividades como «Cuando la ciencia se eclipsa», que desmonta creencias erróneas sobre el espacio. También habrá talleres familiares como «En busca del eclipse», donde se utilizarán maquetas del sistema Sol-Tierra-Luna y herramientas digitales para comprender el fenómeno de forma visual e interactiva.

Una nueva proyección fulldome: 3clipses

El Planetario presentará la película 3clipses, una experiencia inmersiva que muestra la belleza y funcionamiento de los eclipses solares, explicando sus distintos tipos de forma didáctica.

Trío de eclipses

España será protagonista de tres eclipses: uno total en 2026, otro total en 2027 (el más largo del siglo) y un anular en 2028. Estos eventos podrán observarse desde diversas ciudades, ofreciendo una oportunidad única para millones de personas.

Un fenómeno extraordinario

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna oculta total o parcialmente el Sol. Puede ser total, parcial o anular, dependiendo de la posición del observador y la distancia entre los astros, lo que genera distintos efectos visuales.