Catalunya prueba la presencia de un Mossos d’Esquadra en centros educativos con un plan piloto

24 Abr 2026 por Redacción Irispress

Catalunya ha puesto en marcha un plan piloto que introduce la figura de un agente de los Mossos d’Esquadra en centros educativos, con el objetivo de reforzar la prevención y la convivencia en el entorno escolar. La iniciativa busca acercar la labor policial a la comunidad educativa y mejorar la respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

El proyecto contempla la presencia periódica de estos agentes en los centros, donde desarrollarán funciones de asesoramiento, mediación y sensibilización, especialmente en ámbitos como el acoso escolar, el uso de redes sociales o la prevención de conductas delictivas. La medida pretende generar confianza entre alumnado, profesorado y fuerzas de seguridad.

Prevención y proximidad en el ámbito escolar

Desde las autoridades catalanas destacan que el programa tiene un enfoque preventivo y educativo, no coercitivo, y que se desarrollará en colaboración con los equipos directivos de los centros. La figura del mosso se plantea como un recurso de apoyo para detectar y abordar conflictos de forma temprana.

El plan piloto permitirá evaluar el impacto de esta medida antes de una posible extensión a más centros. La iniciativa se suma a otras estrategias orientadas a mejorar la seguridad y la convivencia en el ámbito educativo.