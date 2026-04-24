CaixaBank aumentará un 60% su plantilla en Londres gracias a su crecimiento y nuevas líneas de negocio

24 Abr 2026 por Sergio Martínez

Crecimiento de CaixaBank en Reino Unido

La sucursal de CaixaBank en el Reino Unido ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. La entidad prevé alcanzar 54 empleados en 2027, lo que supone un incremento del 60 % de la plantilla dentro del Plan Estratégico 2025-2027. Actualmente cuenta con 43 trabajadores, reflejando su apuesta por reforzar su presencia en mercados internacionales clave.

Nueva sede en Londres

Para acompañar esta expansión, la oficina ubicada en Londres se trasladó a unas nuevas instalaciones en el edificio 20 Fenchurch Street, conocido como “Walkie Talkie”. Este espacio de 550 m² permite acoger el crecimiento del equipo y potenciar áreas de mayor especialización financiera.

Impulso al negocio corporativo

Desde Londres, CaixaBank centra su actividad en el negocio corporativo y la financiación estructurada, participando en operaciones complejas de alcance global. La entidad colabora con grandes compañías de los índices FTSE100 y FTSE250, principalmente en sectores como energía, telecomunicaciones, tecnología, construcción e industria, con perfiles de alta calidad crediticia (Investment Grade).

Resultados y operaciones destacadas

En 2025, la sucursal alcanzó una inversión total de 8.000 millones de euros, un 48 % más que el año anterior. Además, el volumen de Project Finance superó los 1.000 millones de euros. Entre las operaciones relevantes destacan la financiación de proyectos de redes eléctricas inteligentes y parques eólicos, así como iniciativas en el sector inmobiliario en Londres.

Banca transaccional y financiación global

La oficina también desarrolla una intensa actividad en banca transaccional, con 1.600 millones de euros financiados mediante programas de factoring y supply chain finance. Asimismo, actúa como plataforma internacional en Asset & Structured Trade Finance, centrándose en sectores como el naval, aéreo y ferroviario.

Compromiso con el crecimiento sostenible

La expansión de CaixaBank en Londres refuerza su compromiso con el crecimiento económico, la innovación financiera y las prácticas sostenibles, consolidando una presencia sólida y diversificada en el mercado británico.