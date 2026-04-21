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Una imagen satelital revela amplias zonas del Parque Nacional de Doñana inundadas y cubiertas por un intenso manto verde
21 Abr 2026 por Redacción Irispress
Una reciente imagen satelital ha mostrado la notable transformación del Parque Nacional de Doñana, donde extensas áreas aparecen inundadas y recubiertas por un “inmenso” manto verde. La instantánea refleja la recuperación parcial de este ecosistema tras un periodo marcado por la sequía, con la presencia de agua en las marismas y una vegetación más densa de lo habitual.
Este cambio se atribuye a las lluvias registradas en los últimos meses, que han permitido la recarga de los humedales y han favorecido el desarrollo de la flora característica del entorno. La combinación de agua y vegetación ha devuelto a Doñana una imagen más próxima a su estado natural, clave para la biodiversidad del parque.
Señales de recuperación, aunque con cautela
Expertos subrayan que, aunque estas imágenes son positivas, la situación del parque sigue siendo delicada y depende en gran medida de la evolución de las precipitaciones y de la gestión de los recursos hídricos. Doñana es uno de los humedales más importantes de Europa y su equilibrio ecológico resulta especialmente sensible a los cambios climáticos.
La imagen satelital se interpreta como un indicio esperanzador, pero también como un recordatorio de la fragilidad del entorno. Las autoridades y organizaciones medioambientales insisten en la necesidad de mantener medidas de protección y seguimiento para garantizar la conservación a largo plazo de este espacio natural.