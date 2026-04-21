Una imagen satelital revela amplias zonas del Parque Nacional de Doñana inundadas y cubiertas por un intenso manto verde

Una reciente imagen satelital ha mostrado la notable transformación del Parque Nacional de Doñana, donde extensas áreas aparecen inundadas y recubiertas por un “inmenso” manto verde. La instantánea refleja la recuperación parcial de este ecosistema tras un periodo marcado por la sequía, con la presencia de agua en las marismas y una vegetación más densa de lo habitual.

Este cambio se atribuye a las lluvias registradas en los últimos meses, que han permitido la recarga de los humedales y han favorecido el desarrollo de la flora característica del entorno. La combinación de agua y vegetación ha devuelto a Doñana una imagen más próxima a su estado natural, clave para la biodiversidad del parque.

Señales de recuperación, aunque con cautela

Expertos subrayan que, aunque estas imágenes son positivas, la situación del parque sigue siendo delicada y depende en gran medida de la evolución de las precipitaciones y de la gestión de los recursos hídricos. Doñana es uno de los humedales más importantes de Europa y su equilibrio ecológico resulta especialmente sensible a los cambios climáticos.

La imagen satelital se interpreta como un indicio esperanzador, pero también como un recordatorio de la fragilidad del entorno. Las autoridades y organizaciones medioambientales insisten en la necesidad de mantener medidas de protección y seguimiento para garantizar la conservación a largo plazo de este espacio natural.