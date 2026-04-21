Un incendio en las cocheras municipales de Burgos daña 39 autobuses

Un incendio declarado en las cocheras municipales de Burgos ha afectado a un total de 39 autobuses, según han informado fuentes locales. El fuego se originó en las instalaciones donde se estaciona parte de la flota de transporte urbano, generando una gran columna de humo y obligando a activar un amplio dispositivo de emergencia.

Los servicios de bomberos trabajaron durante horas para controlar las llamas y evitar su propagación al resto de vehículos e infraestructuras cercanas. Aunque no se han registrado víctimas, los daños materiales son considerables y podrían tener impacto en el funcionamiento del servicio de transporte público en los próximos días.

Investigación en marcha y posibles afecciones al servicio

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio, sin descartar ninguna hipótesis en esta fase inicial. Mientras tanto, se evalúa el estado de los autobuses afectados y la capacidad operativa de la flota tras el suceso.

El Ayuntamiento estudia medidas para garantizar la continuidad del servicio, que podría verse alterado de forma temporal. La evolución de los trabajos de recuperación será clave para restablecer la normalidad en el transporte urbano de la ciudad.