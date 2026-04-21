La Conferencia Episcopal prepara nuevas sanciones para clérigos por abusos

Los obispos españoles votarán esta semana un decreto que establecerá nuevas medidas sancionadoras para clérigos que cometan delitos de abusos. La iniciativa, impulsada en el seno de la Conferencia Episcopal Española, busca reforzar los mecanismos internos de control y respuesta ante este tipo de conductas.

El texto contempla la aplicación de sanciones más claras y homogéneas dentro de la estructura eclesiástica, con el objetivo de actuar con mayor rapidez y contundencia. Entre las medidas previstas se incluirían limitaciones en el ejercicio del ministerio, así como procedimientos más definidos para la investigación de los casos.

Refuerzo de los mecanismos de control

Desde la Conferencia Episcopal se subraya que esta propuesta forma parte del proceso de revisión de sus protocolos frente a los abusos, en línea con las exigencias de transparencia y responsabilidad. La votación del decreto marcará un paso relevante en la adaptación de la normativa interna a los estándares actuales.

El debate se produce en un contexto de creciente presión social e institucional para garantizar una respuesta eficaz ante estos delitos. La decisión final de los obispos determinará el alcance de las nuevas medidas y su aplicación en el conjunto de la Iglesia en España.