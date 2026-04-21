Irán endurece su postura y rechaza negociar “bajo presión” con Estados Unidos

21 Abr 2026 por Redacción Irispress

Irán ha reiterado que no participará en negociaciones “bajo la amenaza y la fuerza”, en un mensaje dirigido a Estados Unidos en el actual contexto de tensión diplomática. Las autoridades iraníes han subrayado que cualquier diálogo debe basarse en el respeto mutuo y en condiciones equilibradas entre las partes.

Desde Teherán se ha afirmado que Washington “debería haberse dado cuenta” de que la presión no favorece avances en las conversaciones, insistiendo en que este tipo de estrategias solo contribuyen a bloquear posibles acuerdos. La postura iraní refleja la persistente desconfianza en las relaciones bilaterales, marcadas por desacuerdos en cuestiones clave.

Un diálogo condicionado por la tensión

Las declaraciones evidencian las dificultades para reactivar canales de negociación efectivos entre ambos países, en un momento en el que la comunidad internacional sigue con atención cualquier movimiento. La falta de consenso sobre las condiciones del diálogo continúa siendo uno de los principales obstáculos.

Mientras tanto, distintos actores internacionales insisten en la necesidad de retomar la vía diplomática para evitar una escalada mayor en la región. La evolución de los próximos contactos será determinante para comprobar si es posible reconducir la situación hacia un entendimiento.