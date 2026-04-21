El Gobierno da luz verde definitiva a la ley que reducirá ratios y carga lectiva del profesorado

El Gobierno aprobará este martes en segunda vuelta el proyecto de ley que contempla la reducción del número de alumnos por aula y la disminución de las horas lectivas del profesorado. La medida busca mejorar la calidad del sistema educativo y las condiciones laborales de los docentes, facilitando una atención más individualizada al alumnado.

El texto prevé ajustes progresivos en las ratios escolares, especialmente en etapas obligatorias, así como una rebaja de la carga lectiva que permitirá a los profesores dedicar más tiempo a tareas de preparación, coordinación y seguimiento educativo. Estas modificaciones deberán aplicarse de forma gradual y en coordinación con las comunidades autónomas.

Mejoras en el sistema educativo

Desde el Ejecutivo se defiende que la reforma contribuirá a reforzar el sistema educativo, al favorecer entornos de aprendizaje más adecuados y sostenibles. La iniciativa también responde a demandas históricas del sector docente, que reclama desde hace años una reducción de la carga de trabajo en las aulas.

El proyecto continuará ahora su tramitación parlamentaria, donde podrán introducirse cambios antes de su aprobación definitiva. El debate servirá para medir el respaldo político a una reforma que aspira a tener un impacto directo en la calidad de la enseñanza en España.