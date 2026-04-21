El clima extremo eleva el riesgo cardiovascular en las personas mayores

Las olas de calor, el frío intenso y los episodios de lluvias torrenciales están teniendo un impacto directo en la salud de las personas mayores, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Diversos estudios recientes alertan de que los cambios bruscos de temperatura y las condiciones meteorológicas extremas pueden desencadenar problemas cardiovasculares en este grupo de población.

Según los expertos, el organismo de las personas mayores tiene más dificultades para adaptarse a estas variaciones, lo que puede provocar descompensaciones como subidas de tensión, arritmias o incluso infartos. El calor extremo favorece la deshidratación y el esfuerzo del corazón, mientras que el frío intenso puede contraer los vasos sanguíneos y elevar la presión arterial.

Mayor vulnerabilidad ante el cambio climático

Los especialistas advierten de que estos fenómenos serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático, lo que obliga a reforzar las medidas de prevención. Recomiendan prestar especial atención a la hidratación, evitar la exposición en horas de temperaturas extremas y mantener un seguimiento médico adecuado.

Este escenario pone de relieve la necesidad de adaptar los sistemas sanitarios y las políticas públicas para proteger a los colectivos más vulnerables. La relación entre clima y salud cardiovascular se consolida así como un reto creciente en las sociedades envejecidas.