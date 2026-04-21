Donald Trump lanza un ultimátum a Irán y advierte de “consecuencias inéditas”

Donald Trump ha asegurado que Irán acudirá a una nueva ronda de negociaciones en Pakistán o, de lo contrario, “se enfrentará a problemas nunca antes vistos”. Sus declaraciones elevan el tono en un momento de máxima tensión y reflejan una estrategia de presión directa para forzar el diálogo.

El exmandatario estadounidense ha defendido que la vía negociadora sigue siendo posible, aunque condicionada a la participación de Teherán en el encuentro previsto. Sin embargo, no ha detallado el alcance de las medidas a las que alude, lo que ha generado incertidumbre sobre las posibles implicaciones de su advertencia.

Aumenta la presión en un escenario delicado

Las palabras de Trump contrastan con la postura mostrada previamente por Irán, que ha rechazado negociar bajo presión, lo que complica aún más la posibilidad de un acercamiento inmediato. Este intercambio de mensajes evidencia la falta de consenso sobre las condiciones del diálogo.

La comunidad internacional observa con preocupación la escalada verbal entre ambas partes, consciente del impacto que podría tener en la estabilidad regional. En este contexto, cualquier avance dependerá de la capacidad de reducir la tensión y reactivar canales diplomáticos efectivos.