Desarticulada una red en Francia: liberadas cuatro víctimas de explotación sexual tras una denuncia familiar

21 Abr 2026 por Redacción Irispress

Las autoridades francesas han liberado a cuatro víctimas de explotación sexual en una operación iniciada a raíz de la denuncia presentada por la madre de una de ellas. La actuación permitió activar una investigación que culminó con el rescate de las mujeres y la intervención policial en el lugar donde presuntamente eran explotadas.

Según fuentes cercanas al caso, la denuncia fue clave para localizar a las víctimas y poner en marcha el dispositivo, en el que se recopilaron pruebas sobre las condiciones en las que se encontraban. Las personas liberadas han sido puestas bajo protección y reciben asistencia especializada, mientras continúa la investigación para esclarecer todos los detalles.

La denuncia, clave para destapar el caso

El caso pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de delitos de trata y explotación. Las autoridades subrayan que muchas de estas situaciones permanecen ocultas y solo salen a la luz gracias a denuncias del entorno cercano de las víctimas.

Las pesquisas siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones en el marco de la operación. Los investigadores trabajan para identificar a todos los responsables y determinar el alcance de la red, en un proceso que busca también garantizar la protección integral de las personas afectadas.