Carlos Baute se disculpa tras su intervención en un acto de María Corina Machado en Madrid

Carlos Baute ha pedido disculpas por sus palabras durante su participación en un acto celebrado en Madrid en apoyo a María Corina Machado, reconociendo que “se dejó llevar por la emoción” en su intervención. El cantante ha querido matizar sus declaraciones tras la repercusión generada en distintos ámbitos.

Baute ha explicado que su discurso estuvo condicionado por el contexto del evento y por la carga emocional del momento, en el que se abordaban cuestiones políticas y sociales relacionadas con Venezuela. En este sentido, ha señalado que su intención no era generar polémica, sino expresar su apoyo desde una perspectiva personal.

Rectificación tras la polémica

Las declaraciones del artista habían suscitado reacciones diversas, tanto de apoyo como de crítica, lo que le ha llevado a emitir un mensaje aclaratorio. Con sus disculpas, busca rebajar la tensión y cerrar el episodio, apelando a la comprensión del contexto en el que se produjeron sus palabras.

El caso refleja el impacto que pueden tener las intervenciones públicas de figuras conocidas en escenarios políticos, especialmente cuando se combinan elementos emocionales y mediáticos. La rectificación de Baute llega en un intento de reconducir la situación tras la controversia generada.