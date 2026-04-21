Algunos cambios en la normativa europea complican los viajes con mascotas sin planificación previa

21 Abr 2026 por Redacción Irispress

La empresa especializada en salud animal Caservet ha recomendado a los propietarios revisar con antelación toda la documentación y requisitos sanitarios necesarios para viajar con mascotas, ante la entrada en vigor del nuevo marco europeo. La actualización normativa, que refuerza los controles, exige mayor previsión para evitar problemas en frontera o durante el desplazamiento.

Entre los aspectos más relevantes, se mantiene la obligatoriedad del pasaporte europeo para animales de compañía, así como la identificación mediante microchip y la vacunación antirrábica en vigor. Además, en algunos casos será necesario acreditar tratamientos adicionales o certificados veterinarios, especialmente en viajes desde fuera de la UE o hacia determinados países con requisitos específicos.

Más control y planificación en los viajes con mascotas

El nuevo marco no introduce cambios radicales, pero sí endurece los controles y unifica criterios entre países, lo que obliga a cumplir estrictamente todas las condiciones. Por ejemplo, la vacuna de la rabia debe administrarse al menos 21 días antes del viaje y el animal debe estar en buen estado de salud certificado por un veterinario.

Desde el sector veterinario insisten en que la clave será anticiparse y evitar improvisaciones. No contar con la documentación adecuada puede suponer desde la denegación de entrada hasta cuarentenas o sanciones, en un contexto en el que la Unión Europea busca reforzar la seguridad sanitaria y el control del movimiento de animales de compañía.