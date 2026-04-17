La llegada irregular de migrantes a España cae en 2026 y se reduce casi a la mitad respecto al año anterior

Más de 7.000 personas migrantes han llegado de forma irregular a España en lo que va de 2026, una cifra que supone un descenso cercano al 50% en comparación con el mismo periodo de 2025. Los datos reflejan una reducción significativa de los flujos, especialmente en rutas tradicionalmente más activas.

Las estadísticas apuntan a una menor presión en algunas vías de acceso, aunque las llegadas continúan produciéndose de forma constante. Factores como las condiciones meteorológicas, el refuerzo de los controles y la cooperación con países de origen y tránsito podrían estar influyendo en esta evolución a la baja.

Un fenómeno aún activo pese al descenso

A pesar de la reducción interanual, las autoridades recuerdan que la migración irregular sigue siendo un fenómeno activo que requiere atención sostenida. La gestión de estas llegadas implica la coordinación de dispositivos de acogida, asistencia humanitaria y tramitación administrativa.

Distintas organizaciones subrayan que, más allá de las cifras, persisten los riesgos asociados a estas rutas, tanto para las personas migrantes como para los equipos de rescate. El descenso registrado no elimina la necesidad de políticas integrales que aborden las causas y consecuencias de estos movimientos.