La DGT lanza ayudas por 550.000 euros para entidades que apoyan a víctimas de tráfico

17 Abr 2026 por Redacción Irispress

La Dirección General de Tráfico ha convocado una línea de subvenciones dotada con 550.000 euros destinada a organizaciones que trabajan en la atención a víctimas de accidentes de tráfico. La iniciativa busca reforzar el apoyo a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de asistencia, acompañamiento y sensibilización.

Estas ayudas permitirán financiar proyectos centrados en la atención integral a las víctimas y sus familias, incluyendo apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acciones de reintegración social. Además, la convocatoria contempla iniciativas orientadas a la prevención y a la concienciación sobre seguridad vial.

Impulso a la atención y la prevención

Desde la DGT destacan que este programa contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por accidentes, al tiempo que refuerza el papel del tejido asociativo en este ámbito. Las entidades interesadas deberán cumplir los requisitos establecidos y presentar proyectos que justifiquen el impacto de sus actuaciones.

La medida se enmarca dentro de las políticas públicas de seguridad vial, que no solo buscan reducir la siniestralidad, sino también garantizar una respuesta adecuada a quienes sufren sus consecuencias. Con esta convocatoria, Tráfico refuerza su compromiso con la atención a las víctimas y la prevención de accidentes.