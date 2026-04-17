Juristas y colectivos denuncian desinformación y retrasos en la regularización de migrantes

Abogados y diversas entidades sociales han alertado de la falta de información clara en los servicios públicos sobre los procesos de regularización de personas migrantes, así como de importantes demoras en la atención telefónica a través del 060. Según denuncian, esta situación está generando incertidumbre y dificultades añadidas para quienes intentan iniciar o seguir sus trámites administrativos.

Los profesionales del ámbito jurídico señalan que muchos solicitantes no reciben orientación suficiente sobre los requisitos, plazos o documentación necesaria, lo que provoca errores en las solicitudes y posibles retrasos en su resolución. A ello se suman las largas esperas para ser atendidos por teléfono, lo que limita el acceso a información básica y ralentiza aún más los procedimientos.

Reclaman refuerzo de medios y mejor coordinación

Desde las organizaciones implicadas se pide una mejora urgente en los canales de comunicación y una mayor coordinación entre administraciones para garantizar un servicio eficaz. También reclaman refuerzos en los recursos humanos y técnicos, tanto en la atención presencial como en la telefónica, para evitar el colapso del sistema.

La situación se produce en un momento clave para los procesos de regularización, lo que incrementa la presión sobre los servicios públicos. Los colectivos advierten de que, sin una respuesta adecuada, podrían agravarse las dificultades de acceso a derechos básicos para muchas personas afectadas.