Israel mantiene su presencia militar en el sur de Líbano y advierte a la población que evite el río Litani

17 Abr 2026 por Redacción Irispress

Israel ha confirmado que mantendrá su despliegue de tropas en el sur de Líbano en el actual contexto de tensión en la frontera, al tiempo que ha pedido a la población civil que no se acerque al río Litani por motivos de seguridad. La advertencia se produce en un escenario marcado por operaciones militares y riesgos en zonas próximas a la línea de contacto.

Las autoridades israelíes han señalado que la presencia militar responde a objetivos estratégicos vinculados a la seguridad y al control de posibles amenazas en la región. En paralelo, la recomendación a la ciudadanía busca reducir el riesgo de incidentes en áreas donde se desarrollan movimientos de tropas o donde podrían producirse enfrentamientos.

Preocupación por la escalada en la frontera

El sur de Líbano continúa siendo un punto sensible, con episodios de tensión recurrentes que generan inquietud entre la población local y la comunidad internacional. Organismos y distintos actores diplomáticos han reiterado la necesidad de evitar una escalada que pueda desestabilizar aún más la zona.

Mientras tanto, las autoridades mantienen sus llamamientos a la prudencia y al respeto de las medidas de seguridad. La evolución de la situación dependerá en gran medida de los próximos movimientos sobre el terreno y de la capacidad de contención de las partes implicadas.