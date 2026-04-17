El Papa endurece su discurso y denuncia la instrumentalización de lo sagrado en plena tensión con Trump

17 Abr 2026 por Redacción Irispress

El Papa León XIV ha condenado a quienes “arrastran” lo santo hacia “lo más sucio y tenebroso”, en unas declaraciones que llegan en medio de una creciente escalada dialéctica con el expresidente estadounidense Donald Trump. Sus palabras suponen un endurecimiento del tono en un contexto marcado por cruces de reproches y posicionamientos públicos.

El Pontífice ha advertido sobre el riesgo de utilizar elementos religiosos con fines políticos o ideológicos, defendiendo la necesidad de preservar el valor espiritual frente a intereses ajenos a su significado. En su intervención, ha apelado a la responsabilidad de los líderes y ha insistido en la importancia de mantener un discurso respetuoso que no contribuya a la confrontación.

Un choque que trasciende lo político

La polémica entre ambas figuras ha ido escalando en los últimos días, reflejando diferencias profundas en cuestiones de enfoque social y moral. Aunque no se han detallado medidas concretas, el cruce de declaraciones evidencia un distanciamiento que va más allá del ámbito político y se adentra en el terreno simbólico y religioso.

Diversos analistas interpretan este episodio como un reflejo de las tensiones actuales entre visiones contrapuestas sobre el papel de la religión en la esfera pública. Mientras tanto, el Vaticano mantiene su línea de defensa de los valores espirituales frente a cualquier intento de instrumentalización.