Dos agentes de la Policía Foral, condenados por agredir a un detenido en dependencias de Tudela

17 Abr 2026 por Redacción Irispress

Dos agentes de la Policía Foral de Navarra han sido condenados a penas de nueve y seis meses de prisión por la agresión a un detenido en una comisaría de Tudela. La sentencia considera acreditado que los hechos se produjeron durante la custodia del arrestado, vulnerando sus derechos y el protocolo de actuación policial.

Según el fallo judicial, los agentes incurrieron en un uso indebido de la fuerza, lo que derivó en lesiones al detenido. La resolución subraya la obligación de los cuerpos policiales de garantizar la integridad física de las personas bajo su custodia, así como de actuar conforme a los principios de proporcionalidad y legalidad en todo momento.

Responsabilidad y garantías en la actuación policial

El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control interno y la necesidad de reforzar la supervisión en dependencias policiales. Diversas voces insisten en la importancia de asegurar que cualquier actuación irregular sea investigada y sancionada con las garantías correspondientes.

La condena, que aún puede ser recurrida, pone de relieve la exigencia de responsabilidad en el ejercicio de funciones públicas sensibles. Mientras tanto, las autoridades recuerdan que este tipo de conductas son excepcionales y que existen protocolos para prevenir y corregir posibles abusos.