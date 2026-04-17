Corea del Sur busca rutas alternativas y empieza a importar crudo desde el mar Rojo

Corea del Sur ha comenzado a transportar petróleo desde el mar Rojo como alternativa ante las dificultades derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales vías de tránsito energético del mundo. La decisión responde a la necesidad de garantizar el suministro en un contexto de tensión geopolítica que afecta al comercio internacional de hidrocarburos.

Las autoridades surcoreanas han optado por diversificar sus rutas de importación para reducir la dependencia de un corredor considerado clave pero actualmente comprometido. Este movimiento implica un reajuste logístico relevante, con mayores costes y tiempos de transporte, pero busca asegurar la estabilidad del abastecimiento energético del país.

Impacto en el mercado energético global

El cambio de ruta evidencia el alcance global de la crisis en la región, ya que cualquier alteración en el estrecho de Ormuz tiene repercusiones directas en los mercados internacionales. Analistas advierten de que estas tensiones pueden traducirse en un encarecimiento del crudo y en una mayor volatilidad de los precios.

La situación pone de relieve la vulnerabilidad de las cadenas de suministro energético y la importancia de contar con alternativas estratégicas. En este escenario, Corea del Sur se suma a otros países que estudian o aplican medidas similares para mitigar los efectos de la inestabilidad en Oriente Medio.