CaixaForum Zaragoza se sumerge en la ciencia y la tecnología que hay tras las películas de Pixar

17 Abr 2026 por Sergio Martínez

CaixaForum Zaragoza acoge la exposición “La Ciencia de Pixar”, creada por el Museum of Science de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios. Esta muestra interactiva explica los procesos técnicos que permiten transformar una idea en una película de animación.

La exposición se divide en ocho ámbitos, que corresponden a las fases del proceso creativo: modelado, rigging, diseño de escenarios, animación, simulación, iluminación y renderizado. A través de estos pasos, el público descubre cómo se construyen los personajes y mundos digitales.

El objetivo es acercar conceptos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) de forma accesible y entretenida. Los visitantes pueden experimentar con elementos interactivos y conocer el trabajo de artistas y programadores.

Se trata de la tercera colaboración con Pixar, tras exposiciones anteriores centradas en la historia y el diseño de personajes. La muestra permite explorar desde Toy Story hasta Red, incluyendo personajes como Buzz Lightyear o Dory.

Más allá de la sala de exposiciones: actividades para ampliar el conocimiento sobre Pixar

La Fundación “la Caixa” organiza actividades complementarias como proyecciones del ciclo Pequeños cinéfilos, talleres, visitas guiadas y conferencias sobre animación 3D. Estas propuestas permiten profundizar en la relación entre arte y tecnología.

El público puede participar en experiencias como crear animaciones, descubrir técnicas digitales o debatir sobre películas. También hay opciones adaptadas para familias, escolares y público general.

Apoyo a La Ciencia de Pixar

La exposición cuenta con el respaldo de entidades como Google y organismos científicos, lo que refuerza su carácter educativo y divulgativo.

Acerca de Pixar Animation Studios

Pixar, perteneciente a The Walt Disney Company, es un referente en la animación por ordenador, con numerosas películas premiadas y reconocidas mundialmente por su innovación y creatividad.