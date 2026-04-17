CaixaBank lidera una financiación sindicada de 85 millones de euros para Puy du Fou España

17 Abr 2026 por Sergio Martínez

CaixaBank ha actuado como Sole Bookrunner en una operación de financiación sindicada por valor de 85 millones de euros destinada a Puy du Fou España, uno de los proyectos culturales y turísticos más relevantes del país.

Esta operación, en la que también han participado otras entidades financieras, permitirá seguir impulsando el crecimiento y la consolidación del parque en el territorio nacional. La financiación se orienta a reforzar su modelo de negocio y ampliar su impacto dentro del sector turístico.

En concreto, los fondos se destinarán a un doble objetivo estratégico. Por un lado, se busca ampliar la oferta de espectáculos en vivo, uno de los principales atractivos del parque, mediante la creación de un nuevo montaje que enriquecerá la experiencia del visitante. Por otro lado, el proyecto contempla el inicio de su expansión hotelera, con la construcción de su primer hotel dentro del recinto, lo que permitirá mejorar la estancia de los visitantes y aumentar la capacidad de acogida.

Con esta operación, en la que CaixaBank también ha desempeñado el papel de Arranger, la entidad refuerza su posición como socio financiero clave en el sector turístico. Su objetivo es ofrecer soluciones de financiación estructurada adaptadas a proyectos de gran escala, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la creación de valor a largo plazo.

Además, esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de CaixaBank con proyectos que combinan cultura, ocio y turismo, apoyando iniciativas innovadoras que generan impacto económico y social. De este modo, la entidad continúa consolidando su liderazgo en el ámbito financiero, facilitando recursos para el crecimiento de proyectos estratégicos en España.