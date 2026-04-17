Alertan de intentos de estafa en el cobro de la Lotería de Navidad en Villamanín

El proceso de cobro de premios de la Lotería de Navidad en Villamanín ha registrado al menos dos intentos de estafa y una denuncia formal, según han informado fuentes cercanas a la investigación. Los hechos han generado preocupación entre los agraciados, en un contexto donde el movimiento de dinero atrae la actividad de estafadores.

Los intentos detectados responden a métodos habituales, como suplantaciones de identidad o comunicaciones fraudulentas en las que se solicita información personal o bancaria con el pretexto de gestionar el cobro del premio. Las autoridades recuerdan que este tipo de trámites deben realizarse únicamente a través de canales oficiales y entidades autorizadas.

Recomendaciones para evitar fraudes

Ante esta situación, las fuerzas de seguridad han reforzado los avisos a la población para extremar la precaución y no facilitar datos sensibles sin verificar previamente la procedencia de las solicitudes. También recomiendan desconfiar de llamadas, mensajes o correos electrónicos que generen urgencia o presión para completar gestiones.

El caso ya está siendo investigado, mientras se insiste en la importancia de denunciar cualquier intento de fraude. Las autoridades subrayan que la colaboración ciudadana es clave para detectar estas prácticas y evitar que se repitan en futuros procesos de cobro de premios.