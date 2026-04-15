Tres detenidos por el asesinato de un hombre hallado en un saco en un pantano de Almogía

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta implicación en el asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue hallado el pasado mes de octubre en un pantano del municipio malagueño de Almogía. El cadáver apareció oculto en el interior de un saco, lo que activó desde el primer momento una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Según han informado fuentes cercanas al caso, las pesquisas han permitido identificar a los sospechosos tras varios meses de trabajo, en los que se han analizado pruebas forenses, testimonios y movimientos relacionados con la víctima. La investigación apunta a que se trataría de una muerte violenta, y no se descarta que existiera una relación previa entre los detenidos y el fallecido.

Meses de investigación hasta las detenciones

El hallazgo del cuerpo generó una gran conmoción en la zona, tanto por las circunstancias en las que fue encontrado como por la incógnita sobre la identidad de los responsables. Desde entonces, los agentes han seguido diversas líneas de investigación hasta lograr reunir indicios suficientes para practicar las detenciones.

Los tres arrestados han quedado a disposición judicial mientras continúa la instrucción del caso, que permanece bajo secreto. Las autoridades no descartan nuevas actuaciones en función del avance de las diligencias, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar el grado de implicación de cada uno de los implicados.