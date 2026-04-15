León XIV presenta en España su obra ‘La fuerza del Evangelio’, síntesis de su Pontificado en diez claves

15 Abr 2026 por Redacción Irispress

El papa León XIV ha lanzado en España su libro La fuerza del Evangelio, una publicación en la que condensa en diez conceptos las líneas maestras que marcarán el inicio de su Pontificado. La obra recoge reflexiones sobre el papel de la Iglesia en el mundo actual y propone una mirada renovada sobre cuestiones sociales, espirituales y pastorales.

El texto aborda temas como la fe en tiempos de incertidumbre, el compromiso con los más vulnerables y la necesidad de reforzar el diálogo dentro y fuera de la Iglesia. A través de un lenguaje accesible, el Pontífice plantea una hoja de ruta basada en los valores evangélicos, con especial atención a la justicia social, la solidaridad y la cercanía con las comunidades.

Una guía para los retos actuales de la Iglesia

Con esta publicación, León XIV busca ofrecer una guía tanto para fieles como para lectores interesados en comprender la orientación de su Pontificado. El libro se presenta como una herramienta de reflexión ante los desafíos contemporáneos, en un contexto marcado por cambios sociales y culturales que interpelan directamente a la institución.

La llegada de La fuerza del Evangelio a las librerías españolas refuerza la proyección internacional del nuevo Papa y su intención de comunicar de forma directa sus prioridades. La obra ya está disponible para el público y aspira a convertirse en un referente dentro del pensamiento reciente de la Iglesia Católica.