La película española ‘Sorda’, de Eva Libertad, gana el Premio Lux del Parlamento Europeo
La película española Sorda, dirigida por Eva Libertad, ha sido galardonada con el prestigioso Premio Lux que concede el Parlamento Europeo, un reconocimiento que distingue a las producciones cinematográficas que abordan valores sociales, culturales y políticos relevantes dentro del ámbito europeo. El fallo del jurado supone un importante espaldarazo al cine español independiente y a las propuestas que ponen el foco en la inclusión.
El largometraje, centrado en la experiencia de la comunidad sorda y en las barreras de comunicación que aún persisten en la sociedad, ha sido especialmente valorado por su sensibilidad narrativa y su capacidad para acercar al gran público una realidad poco representada en el cine comercial. La obra destaca por su enfoque intimista y por el uso del lenguaje visual y sonoro como herramienta para transmitir la percepción del mundo desde la discapacidad auditiva.
Un premio con vocación social y europea
El Premio Lux, impulsado por el Parlamento Europeo, busca promover el cine europeo y facilitar su difusión en todos los Estados miembros mediante subtítulos en múltiples idiomas. Además, pone en valor historias que fomentan el debate social, la diversidad cultural y los derechos fundamentales, aspectos que Sorda aborda desde una perspectiva contemporánea y comprometida.
Con este reconocimiento, Eva Libertad consolida su trayectoria dentro del panorama cinematográfico europeo y refuerza la visibilidad de un tipo de cine que apuesta por la inclusión y la representación. El galardón también abre la puerta a una mayor distribución internacional de la película, ampliando su alcance y su impacto entre nuevos públicos.