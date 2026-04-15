Interior expulsa a seis multirreincidentes que operaban de forma habitual en Barcelona

La Policía Nacional ha ejecutado la expulsión de seis ciudadanos extranjeros considerados multirreincidentes que desarrollaban su actividad delictiva en Barcelona, según han informado fuentes policiales. La medida se enmarca dentro de los dispositivos de control y prevención impulsados para combatir la delincuencia habitual en entornos urbanos.

Los expulsados acumulaban numerosos antecedentes, principalmente por delitos contra el patrimonio, como hurtos y robos, lo que había motivado su seguimiento por parte de las autoridades. Tras la tramitación de los expedientes administrativos correspondientes, se ha procedido a su expulsión del territorio nacional conforme a la normativa vigente en materia de extranjería.

Refuerzo de las medidas contra la reincidencia

Desde la Policía Nacional destacan que este tipo de actuaciones buscan reducir la reincidencia delictiva y mejorar la seguridad ciudadana, especialmente en zonas con alta afluencia de residentes y turistas. La coordinación entre unidades policiales y autoridades judiciales ha sido clave para agilizar los procedimientos y hacer efectivas las expulsiones.

Las autoridades han subrayado que continuarán desarrollando este tipo de operativos de manera periódica, con el objetivo de detectar y actuar sobre perfiles reincidentes. Asimismo, recuerdan que estas medidas se aplican dentro del marco legal y con las garantías establecidas, combinando la acción policial con los mecanismos administrativos previstos por la ley.