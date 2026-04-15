Ernest Urtasun firma la resolución para iniciar la extinción de la Fundación Francisco Franco
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado la resolución administrativa que permitirá iniciar el procedimiento para solicitar la extinción “definitiva” de la Fundación Nacional Francisco Franco, una entidad vinculada a la figura del dictador. Con este paso, el Gobierno activa formalmente la vía legal para poner fin a la actividad de la fundación en el marco de la legislación vigente sobre memoria democrática.