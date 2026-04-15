Ernest Urtasun firma la resolución para iniciar la extinción de la Fundación Francisco Franco

La decisión se sustenta en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que establece medidas para evitar la exaltación de la dictadura franquista y promueve la reparación de las víctimas. Desde el Ejecutivo se considera que la actividad de la fundación podría ser incompatible con los principios recogidos en esta norma, lo que justificaría su disolución a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

Un proceso con recorrido jurídico

La firma de esta resolución no implica la desaparición inmediata de la entidad, sino el inicio de un procedimiento que deberá seguir su curso legal, con las correspondientes garantías y posibilidades de recurso. La fundación podrá presentar alegaciones y defender su continuidad, por lo que la decisión final dependerá de las instancias competentes una vez analizada toda la documentación.

Este movimiento se enmarca en la estrategia del Gobierno para reforzar las políticas de memoria democrática y avanzar en la retirada de símbolos y estructuras que ensalcen el franquismo. El proceso, previsiblemente, generará debate político y jurídico en torno a los límites entre libertad de asociación y el cumplimiento de los principios democráticos establecidos en la ley.