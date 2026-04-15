El tiempo estable se impone con una subida progresiva de las temperaturas en la Península y Baleares

La estabilidad atmosférica marcará la tendencia en la Península y Baleares durante los próximos días, con cielos mayoritariamente despejados y un ascenso generalizado de las temperaturas. Este cambio consolida un ambiente más propio de la primavera avanzada, tras jornadas anteriores con mayor variabilidad.

Según las previsiones, la ausencia de frentes significativos favorecerá el predominio del sol en amplias zonas del territorio, con tan solo algunas nubes altas o intervalos nubosos sin consecuencias destacables. Las temperaturas máximas experimentarán un aumento progresivo, especialmente en el interior peninsular, donde podrían situarse por encima de los valores habituales para esta época del año.

Ambiente más cálido y sin precipitaciones relevantes

Las mínimas también tenderán a subir, aunque de forma más moderada, lo que contribuirá a suavizar las noches en muchas regiones. En el litoral mediterráneo y Baleares, el ascenso térmico será más contenido, aunque igualmente perceptible, con condiciones en general agradables.

Este escenario de estabilidad reducirá de forma notable la probabilidad de precipitaciones, limitándolas a fenómenos muy puntuales. De mantenerse esta tendencia, los próximos días estarán marcados por un tiempo seco y soleado, favorable para actividades al aire libre en gran parte del país.