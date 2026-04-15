El nuevo proceso de regularización de migrantes incluirá informe policial sin carácter decisivo

15 Abr 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno ha establecido que los procedimientos de regularización de personas migrantes incorporarán un informe policial como parte de la tramitación, aunque su contenido no supondrá automáticamente la denegación de la autorización. La medida busca reforzar el control administrativo sin convertir este requisito en un elemento excluyente por sí mismo.

Según el planteamiento del Ejecutivo, el informe será un instrumento más dentro de la evaluación global de cada expediente, en el que también se tendrán en cuenta factores como el arraigo, la situación laboral o la integración social del solicitante. De este modo, se pretende garantizar un análisis individualizado que evite decisiones automáticas basadas únicamente en antecedentes o valoraciones policiales.

Equilibrio entre control y garantías

Desde el Gobierno defienden que esta fórmula permite equilibrar la necesidad de control con el respeto a los derechos y garantías de las personas migrantes. La inclusión del informe policial responde a criterios de seguridad, pero se enmarca en un procedimiento más amplio donde prevalece la valoración conjunta de las circunstancias.

La medida ha generado distintas reacciones, con posiciones que valoran positivamente el enfoque flexible y otras que reclaman mayor claridad sobre el peso real de estos informes en la resolución final. En cualquier caso, el nuevo sistema introduce cambios relevantes en la gestión de los procesos de regularización en España.