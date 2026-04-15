El Gobierno activa la oficina para gestionar indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia

El Ejecutivo pondrá en marcha desde este jueves una nueva oficina encargada de tramitar las solicitudes de indemnización dirigidas a víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia. Este organismo nace con el objetivo de ofrecer una vía específica de reconocimiento y reparación, facilitando el acceso a procedimientos administrativos que hasta ahora resultaban complejos o dispersos.

La creación de esta oficina responde al compromiso del Gobierno de avanzar en medidas de justicia y atención a las víctimas, estableciendo un marco más claro para la evaluación de los casos. Entre sus funciones se encuentra la recepción de solicitudes, el análisis de la documentación aportada y la propuesta de compensaciones económicas en función de cada situación.

Un paso en las políticas de reparación

Desde el Ejecutivo subrayan que este instrumento pretende reforzar la respuesta institucional ante una problemática de gran impacto social, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad y el acompañamiento a las personas afectadas. La oficina también coordinará su labor con otros organismos implicados en la atención a víctimas.

La puesta en funcionamiento de este servicio marca un nuevo avance en las políticas públicas orientadas a la reparación y reconocimiento de quienes sufrieron abusos, en un contexto en el que distintas instituciones están revisando sus mecanismos de actuación y responsabilidad frente a estos hechos.