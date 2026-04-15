Donald Trump asegura que la guerra en Irán “está a punto de terminar”

15 Abr 2026 por Redacción Irispress

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la guerra en Irán “está a punto de terminar”, en unas declaraciones en las que ha defendido que el conflicto se encuentra en una fase final tras los últimos movimientos diplomáticos y militares en la región. Sus palabras se producen en un contexto de elevada tensión internacional y de creciente presión para alcanzar una solución negociada.

Trump ha sostenido que los avances en las conversaciones y la presión ejercida sobre Irán estarían acercando el desenlace del conflicto, aunque no ha ofrecido detalles concretos sobre posibles acuerdos ni plazos definitivos. En este sentido, distintos analistas apuntan a que, pese a ciertos gestos de distensión, la situación sobre el terreno sigue siendo compleja y volátil.

Cautela ante un escenario incierto

Las declaraciones del exmandatario contrastan con la prudencia mostrada por otros actores internacionales, que evitan dar por inminente el final de la guerra. Organismos y gobiernos implicados insisten en que aún persisten importantes obstáculos, tanto en el ámbito militar como en el diplomático, que dificultan un cierre inmediato del conflicto.

Mientras tanto, la comunidad internacional continúa apelando al diálogo y a la contención para evitar una escalada mayor en la región. La evolución de las negociaciones en las próximas semanas será clave para determinar si, como sostiene Trump, el conflicto se acerca realmente a su final o si se prolonga en el tiempo con nuevas tensiones.