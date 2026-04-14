Paco León reivindica el “sentido común” de los jóvenes frente al auge de los discursos de odio

El actor y director Paco León ha defendido que existe una parte importante de la juventud con “sentido común”, pese al crecimiento de lo que ha calificado como “discursos de odio facilones” en el ámbito social y digital. El intérprete ha señalado que, aunque estos mensajes tienen visibilidad, no representan a la mayoría de los jóvenes.

León ha subrayado que muchas personas jóvenes muestran una actitud crítica y comprometida con valores como el respeto, la convivencia y la diversidad.

Crítica a la simplificación del debate

El actor ha advertido del riesgo de que los discursos simplistas y polarizados ganen terreno en el debate público, especialmente en redes sociales. En este sentido, ha defendido la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y el diálogo, así como de evitar generalizaciones que puedan distorsionar la realidad de toda una generación.