Más de 44.000 alumnos de 12 años realizan una prueba para evaluar el sistema educativo

Un total de 44.000 estudiantes de 12 años se someterán este año a una misma prueba con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema educativo. La evaluación permitirá obtener una visión global del nivel de competencias del alumnado en esta etapa clave.

Medición del rendimiento y diagnóstico educativo

Estas pruebas están diseñadas para medir habilidades como la comprensión lectora, las matemáticas o el razonamiento, ofreciendo datos comparables que ayudan a identificar fortalezas y áreas de mejora. Los resultados servirán como herramienta para orientar políticas educativas y mejorar la calidad de la enseñanza.

Desde el ámbito educativo se destaca la importancia de este tipo de evaluaciones para conocer la realidad del sistema y adoptar medidas basadas en evidencias. El análisis permitirá además comparar resultados entre distintos territorios y contextos.